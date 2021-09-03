Москва, 3 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В России активный наем персонала работодателями придется на сентябрь и февраль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала прогноз Минтруда РФ о том, что в России до конца 2021 года уровень безработицы останется на уровне в 4,5%.

Бен Шан. Безработица

«Рост трудоустройства, активный наем персонала работодателями традиционно приходится на сентябрь и февраль, — сказала эксперт. — Данный фактор должен сыграть на стабилизацию ситуации на рынке труда, сдержать рост безработицы. При отсутствии локдауна или введения каких-либо других ограничений, экономика РФ должна сохранить стабильность, что станет условием удержания безработицы на уровне 4,5%, что близко к уровню естественной безработицы в российской экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, в России уровень безработицы останется на уровне 4,5% до конца текущего года.