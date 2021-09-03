Калуга, 3 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Резкий рост случаев непроизводственного травматизма граждан на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта зафиксирован с начала 2021 года в Калужской области, сообщает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство экономического развития.

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Авария с пассажирским поездом на железнодорожном переезде под Калугой

Было зафиксировано 12 несчастных случаев, в которых пострадали 12 человек, из них девять погибли. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 10 случаев, травмированы 10 человек, шесть погибли. В том числе в 2021 году произошло два случая, в результате которых пострадали несовершеннолетние, один — со смертельным исходом.

«Наиболее травмоопасными явились станция Балабаново и перегон Муратовка — Азарово — по 2 несчастных случая. Также травмирования произошли на станциях Азарово, Ворсино, Ерденево, Обнинское и на перегонах Кудринская — Сухиничи, Калуга-1 — Перспективная, Обнинская — Шемякино, Балабаново — Обнинское», — отметили в ОАО «РЖД».