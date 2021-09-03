Москва, 3 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В России в категорию самозанятых по большей части перешли физлица, которые раньше сотрудничали с компаниями без оформления каких-либо документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Nalog-briz.ru Самозанятый

«В тех обстоятельствах, которые сложились в РФ, нельзя однозначно говорить, что быть самозанятым выгодно, — сказал он. — По большей части в категорию самозанятых перешли физлица, которые раньше сотрудничали с компаниями без оформления каких-либо документов. При этом все кассовые операции в стране за последние несколько лет были переведены под фискальный контроль. Таким образом, государство предложило официальные правила игры, которые стали выгодны не только самим гражданам, но и компаниям. За время действия режима самозанятых государство в большей степени вывело из «тени» взаимоотношения между компаниями и физлицами».

По мнению эксперта, такой подход, безусловно, является позитивным.

«При этом в Москве за 2020 год темп снижения количества вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составил 3%, — сказал Ахмадеев. — Кроме того, увеличение числа предпринимателей, которые полностью прекратили свою хозяйственную деятельность, составило 18% за прошлый год. Поэтому можно говорить, что предприниматели прекращают работать как ИП и переходят в режим самозанятых. В связи с этим важно обратить внимание на ИП, предусмотреть для них экономические и налоговые стимулы, чтобы не возникало такого перераспределения в режим самозанятых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ахмадеев заявил, что для того, чтобы в РФ количество самозанятых выросло до 11 млн, следует предусмотреть возможность учета им трудового стажа.