Москва, 3 сентября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Одним из элементов привлечения в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) новых жителей могло бы стать смягчение на его территории отдельных элементов российского законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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Эксперт напомнил, что ранее схожие правовые механизмы уже применялись ради заселения этой территории и показали свою эффективность. Поэтому такую практику можно попробовать и в современную эпоху.

«В продолжение этой тематики возможно использовать федеративную конструкцию РФ и сделать некоторые законы в России мягче на территории ДФО, это бы также притянуло некоторые категории людей на территорию макрорегиона», — сказал Манкевич.