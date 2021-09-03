Минск, 3 сентября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Накануне запланированных на 9 сентября переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко о будущем Союзного государства России и Белоруссии белорусские политологи оценили нынешнее состояние объединения и его перспективы. Об этом пишет белорусское издание «Политринг».

Mil.ru Союзное государство

Руководитель общественного объединения «Социальная молодежная инициатива» Евгений Константинов из Минска уверен: даже если заявленный план интеграции Белоруссии и России доведут до подписания, то белорусская сторона будет бойкотировать его исполнение.

«Эту программу общей интеграции уже столько раз «динамили», что поверить в нее я при всем желании не могу», — сказал он.

Константинов обратил внимание: «Белорусскому режиму важно все сохранить неизменным и заручиться финансовой поддержкой России. Даже если на словах все будет замечательно, то на деле может бойкотироваться».

«Ввидупрекращения протестов белорусская сторона будет двигаться не вперед, а назад в плане интеграции. Так было всегда», — констатировал он.

Издание напомнило: 31 августа белорусский посол в России Владимир Семашко заявил о возможном подписании 9 сентября документов по союзной интеграции. Вечером того же дня из Минска последовали официальные сообщения о неправильном восприятии заявления Семашко и возможности подписания «союзных программ» («дорожных карт») в октябре-ноябре.

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Издание приводит также мнение Эльвиры Мирсалимовой из Витебска, активистки движения «Бессмертный полк».

Она обратила внимание на нынешние жаркие споры о том, кто же всё-таки «сливает» Союзное государство — российская или белорусская сторона.

«Считаю, тормозит интеграционные процессы тот, кто больше всех говорит о суверенитете, — считает Мирсалимова. — Союз подразумевает делегирование части суверенитета наднациональным союзным органам управления. А при «полном сохранении суверенитета» союзных стран — это уже не единое союзное государство, а партнёрские отношения. Даже если все другие сферы будут полностью унифицированы».

Мирсалимова уверена: «В отношениях Белоруссии и России единение должно начинаться с внешнеполитической и военной сфер. То есть как минимумБелоруссия должна признать российский статус Крыма, а в идеале выступать единым фронтом по всем внешнеполитическим вопросам, а также необходимо создание единой армии с единым центром командования и принятия решения».

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По её мнению «так называемое «Союзное государство» — это лишь некоторые договоры», которые позволяют Минску получать «экономическую помощь от России (без которой никакой белорусский суверенитет в принципе невозможен), а для России позволяют уменьшить риски со стороны РБ в области транзита и границ».

Мирсалимова напомнила, что «при подписании Союзного государства всё это было прописано: создание единого! политического, экономического, таможенного, валютного, налогового, военного и культурного пространства. Единого. Не «равноправного» и «суверенного», а единого».