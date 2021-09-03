Минск, , 16:44 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии сообщает о пресечении деятельности преступной группы, члены которой «на протяжении как минимум последних восьми месяцев осуществляли незаконную переправку белорусских граждан на территорию Литовской Республики». Пребывавшие на территории Белоруссии члены группы задержаны и проходят по возбуждённому в отношении них уголовному делу.

Протест. Белоруссия © ИА REGNUM

«Установлено, что одним из организаторов и руководителей преступной группы является постоянно проживающая в Литве гражданка Республики Беларусь Наталья Колегова — руководитель организации «Дапамога», — сказано в опубликованном 3 сентября сообщении СК.

Накануне, вечером 2 сентября пропагандисты государственной «Белтелерадиокомпании» выпустили в эфир гостелеканала «Беларусь 1» фильм о деятельности Колеговой в соседней Литве. Были продемонстрированы записи оперативной съёмки жилых домов в Вильнюсе, где размещали белорусских политбеженцев, а также интервью с гражданами Белоруссии, которые нелегально перешли литовско-белорусскую границу и воспользовались услугами белорусской политэмиграции в прибалтийской республике.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии