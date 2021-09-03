Минск, 3 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. «Следственное управление УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы», — сообщила 3 сентября пресс-служба следственного комитета Белоруссии.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии

Ведомство проинформировало о том, как «продолжается работа по выявлению и пресечению экстремизма» в республике.

Под «массовыми беспорядками» в СК понимают протестные выступления против фальсификации президентских выборов 2020 года и государственного терроризма, получившего моральную и правовую оценку в Белоруссии и за рубежом. До этого под «экстремизмом» понималось инакомыслие с критикой политики «белорусизации» и внешнеполитической «многовекторности».

Читайте подробности в сюжете: Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии

В новом сообщении СК проинформировал о выявлении фактов «совершения посредством различных Telegram-каналов умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по отношению к представителям власти, правоохранителям, а также гражданам Республики Беларусь, поддерживающих действующую власть». Ведомством также «установлено, что информационная продукция интерент-ресурсов предназначена для организации и проведения массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам политической и идеологической вражды».

Ранее судом Партизанского района Минска по искам городского УСК были приняты «решения о признании Telegram-каналов NEXTA, NEXTA LIVE, LUXTA, PALCHYS, #МотолькоПомоги, Ждановiчы сёння, Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя, Активная МАЯК ВКА, I I 0 ПАРТИЗАН чат и Новая Боровая 98% экстремистскими материалами», сказано в официальном сообщении. Также было выявлено два YouTube-канала со сведениями о способах изготовления огнестрельного оружия и компонентов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, «а еще на одном канале — публичные оскорбления президента Республики Беларусь и представителей власти, а также призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Читайте также: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020