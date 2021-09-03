Ханты-Мансийск, , 16:41 — REGNUM Департамент образования ХМАО отменят очные занятия в школах региона на два дня 17 и 18 сентября в связи с выборами. Об этом «СургутинформТВ» сообщил глава ведомства Алексей Дренин.

Дистанционное обучение Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Если 17 сентября занятия учащихся Югры будут проходить в дистанционном формате, то 18 сентября у школьников пройдёт День здоровья со спортивными играми и состязаниями.

«Мы понимаем, что на территории образовательных организаций будут большие потоки посторонних людей. Это безопасность, как антитеррористическая, так и безопасность, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции», — пояснил решение Алексей Дренин.

Напомним, в Югре, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва с 17 по 19 сентября, а также выборы в Тюменскую областную думу и думу ХМАО.