Москва, 3 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Для развития Дальнего Востока и увеличения численности его населения есть два основных механизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

SimonBoschmann Сибирь

Экономист напомнил, что в истории России было три этапа бурного роста российского населения Дальнего Востока. На первом из них в XVII—XVIII веках новых жителей привлекала вольница региона: люди бежали за Урал, где становились вольными казаками и шли расширять границы России. На втором шло строительство Трансиба и росла транспортная доступность и развивалась инфраструктура. Третий этап был в послевоенный период, когда СССР стал активно развивать промышленность региона, создавая тем самым сотни тысяч рабочих мест.

«Секрет успеха именно в том, чтобы дать людям возможность работать и зарабатывать, и несколько смягчить общее законодательство. Идея дальневосточного гектара была неплохой, но этого мало. Нужно создавать рабочие места, как в промышленности, так и в сфере услуг. Строительство казино в этом плане — очень правильная идея: это привлечение состоятельных иностранцев из Кореи, Японии и Китая, для турпотока которых можно строить целую сферу обслуживания», — сказал Манкевич.