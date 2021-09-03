Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Сотрудница парка аттракционов Санкт-Петербурга, которая включила машину «Бустер», когда на площадке находился коллега, пойдет под суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности, сообщили 3 сентября в пресс-службе ведомства.

Divo-ostrov.ru Аттракцион «Бустер»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 6 июня в парке аттракционов на Крестовском острове Петербурга произошел несчастный случай. 20-летняя оператор аттаркциона запустила «Бустер», когда на площадке находился ее 22-летний коллега. В результате аттракцион на скорости задел молодого человека по голове. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга. Спустя две недели 22 июня, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По версии следствия, работница парка развлечений, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности и в обход правил безопасности допустила на территорию аттракциона постороннее лицо.

«Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре Петербурга .

Отметим, в случае, если вина обвиняемой будет доказана в суде, ей грозит ограничение свободы либо принудительные работы, либо лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.