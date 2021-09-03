Санта-Барбара, США, 3 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Первый тестовый запуск американской ракеты-носителя Alpha закончился взрывом, сообщает 3 сентября частная компания-производитель Firefly Aerospace.

Gov.tr Пуск ракеты-носителя

Стартовавшая в 4:59 мск Alpha на американской военной базе Ванденберг (штат Калифорния) взорвалась в воздухе уже в 05:01 мск. Она летела со сверхзвуковой скоростью.

Комментируя эту информацию, в компании заявили, что ракета «испытала аномалию во время работы первой ступени». Между тем она должна была доставить груз массой 93 кг на низкую околоземную орбиту.