Москва, 3 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Такой серьезный документ, как «низкоуглеродная стратегия» не должен обсуждаться только внутри правительства РФ, дискуссии должны пройти в Госдуме и Совфеде, считает глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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«Недавно Минэк заявил о разработке четырёх сценариев климатической стратегии страны. Тема ESG-трансформации обсуждалась и на Восточном экономическом форуме. Однако, все это происходит в контексте наших внешнеэкономических связей, при том что такая «трансформация» ударит прежде всего по гражданам. На мой взгляд, такой серьезнейший документ как «низкоуглеродная стратегия» не должен рассматриваться только внутри правительства. Его важно рассматривать и обсуждать публично, прежде всего — в парламенте страны», — рассуждает Николаев в ТГ-канале.

Реализация стратегии, которая затронет практически все сферы экономики, потребительского рынка, природопользования и экологии, потребует внесения серьезных изменений в законодательство, а значит, обе палаты парламента должны участвовать в ее обсуждении с самого начала, подчеркнул депутат.

«Чтобы не было сюрпризов…» — уточнил Николаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках ВЭФ состоялась сессия на тему «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?».