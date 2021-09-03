Калуга, 3 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 3 сентября предложил исполняющей обязанности главного врача Калужского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анне Черновой возглавить Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша предложил Анне Черновой возглавить Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф

«Я знаю, что у Вас есть большой опыт работы в медицине, в том числе в качестве руководителя. У нас есть направление, которое требует хороших организаторских способностей. Это служба скорой помощи. Я хочу Вам предложить возглавить эту службу в Калужской области и организовать работу таким образом, чтобы все жители почувствовали улучшение на этом направлении», — отметил Владислав Шапша.

Анна Чернова с отличием окончила Смоленский государственный медицинский университет, работала врачом-хирургом в Перемышле, затем в Калуге. Является участником президентской программы подготовки управленческих кадров, руководила Калужской областной клинической больницей скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко и Калужским областным клиническим кожно-венерологическим диспансером.