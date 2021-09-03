Казань, 3 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Татарии, как и на всей Европейской территории России, произошла кардинальная смена погодных процессов. Причина изменений заключается в распространении холодного воздуха северных широт, сообщает 3 сентября региональное управление Росгидромета.

Пасмурная погода

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В Татарии в предстоящие выходные дни временами пройдут небольшие дожди с сильными порывами ветра до 21 м/с. В субботу, 4 сентября температура воздуха ночью по республике опустится до +5…+10 градусов, днем потеплеет лишь до +11…+16.

В воскресенье, 5 сентября сохранится холодная погода, пройдет небольшой дождь. Ночные температуры воздуха составят не выше +9 градусов, днем — около +15.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу арктический циклон принесет в Московский регион холодный воздух. Нночью ожидается до +8… +10 днем не выше +6… +8 °С. Начавшийся ночью дождь, будет идти 4 сентября весь день.

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