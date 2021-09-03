Сыктывкар, 3 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Благосостояние населения Коми продолжает сокращаться несмотря на рост доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Комистате.

Кому достается национальный доход. (фрагмент)

По данным статистики, среднедушевой денежный доход составил 34,7 тысячи рублей в месяц, что на 3,4% больше января-июня 2020 года. При этом реальные располагаемые доходы населения (с учетом инфляции) сократились на 3,3%.

«В структуре денежных доходов населения в январе-июне этого года по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. отмечено увеличение удельного веса социальных выплат, снижение доли оплаты труда, доходов от собственности и доходов от предпринимательской деятельности», — сообщили в Комистате.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2021 года выросли на 6,8%.