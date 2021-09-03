Москва, 3 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Чтобы приумножить численность населения на Дальнем Востоке, помимо экономики нужно развивать и социальную составляющую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

«Российское государство должно создать в огромном количестве рабочие места в Приморье. В первую очередь это рабочие места в строительстве, потому что там можно и нужно очень многое построить», — сказал Колташов.

Но вместе с этим в регионе необходимо развивать социальную составляющую, в первую очередь медицину и образование.

«Но важно и то, что должны быть рабочие места в сфере социальной. То есть здравоохранение и образование, где зарплаты должны быть достаточно высокими. И нужно сделать так, чтобы люди, работающие на стройках, оставались в Приморье и вообще в Сибири. Для этого нужно иметь не только 2% льготную ипотеку, но и развитую социальную инфраструктуру», — отметил эксперт.