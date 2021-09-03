Муниципальный Центр передержки животных в Костроме просит о помощи
Кострома, 3 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Муниципальный Центр передержки животных в Костроме просит горожан помочь продуктами и стройматериалами. Об этом говорится в сообщении, размещённом в официальной группе центра ВКонтакте.
Кошкам и собакам нужна мороженая рыба, субпродукты, сухие и влажные корма, макароны, крупы, морковь кабачки и капуста. Также работники центра просят костромичей пожертвовать стройматериалы для вольеров, будки и пелёнки.
Как объяснил корреспонденту ИА REGNUM директор учреждения Михаил Рубцов, в последнее время в приют приносят очень много животных. Финансирование центра осуществляется из городского бюджета и планируется на год вперёд. В 2020 году ожидалось, что в центр поступят не более 65 кошек и собак. По факту учреждение приютило более 100 животных.
Приносить продукты и другие расходные материалы горожан просят непосредственно в центр передержки на улице Костромская.