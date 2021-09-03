Кострома, 3 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Муниципальный Центр передержки животных в Костроме просит горожан помочь продуктами и стройматериалами. Об этом говорится в сообщении, размещённом в официальной группе центра ВКонтакте.

Вольер с животными

Кошкам и собакам нужна мороженая рыба, субпродукты, сухие и влажные корма, макароны, крупы, морковь кабачки и капуста. Также работники центра просят костромичей пожертвовать стройматериалы для вольеров, будки и пелёнки.

Как объяснил корреспонденту ИА REGNUM директор учреждения Михаил Рубцов, в последнее время в приют приносят очень много животных. Финансирование центра осуществляется из городского бюджета и планируется на год вперёд. В 2020 году ожидалось, что в центр поступят не более 65 кошек и собак. По факту учреждение приютило более 100 животных.

«Скажу сразу — с животными всё в порядке, они не голодают. Просьба о помощи продиктована особенностями законодательства о закупках. Например, в позапрошлом и прошлом месяце мы объявили аукционы на поставку субпродуктов — на них никто не заявился. Видимо, поставщики хотят мыслить тоннами, но нам такие объёмы не требуются. Полный цикл проведения закупки составляет примерно месяц. Пока не закрыт один аукцион, мы не можем объявить другой. Образуется разрыв. Кошки и собаки получают питание, но хочется, чтобы оно было сбалансированным, с учётом всех необходимых витаминов и микроэлементов, которые содержатся в рыбе, субпродуктах, и тому подобное. Поэтому мы и просим людей о временной помощи», — заключил Михаил Рубцов.

Приносить продукты и другие расходные материалы горожан просят непосредственно в центр передержки на улице Костромская.