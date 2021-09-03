Москва, , 16:27 — REGNUM Территория Дальнего Востока имеет большой потенциал и способна со временем стать одним из экономических центров России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил экономист Василий Колташов.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя слова президента России о потенциале Дальнего Востока и о том, что с его помощью Россия может войти в число бурно развивающихся стран, эксперт обратил внимание на ряд мер, которые необходимо предпринять для реализации этой возможности.

«У Дальнего Востока есть все шансы стать одним из важнейших экономических центров России и одним из главных пунктов региона, имея тесные связи с рынками Юго-Восточной Азии и всеми странами, выходящими к Тихому океану. Но чтобы эта идея из формата мечты перешла в формат реальности необходимо решить проблему с развитием инфраструктуры и обрабатывающего производства», — сказал Колташов.

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