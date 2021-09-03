Киев, 3 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований получило от национальной полиции материалы ДТП, в котором фигурирует народный депутат от «Слуги народа» Александр Трухин.

40.mchs.gov.ru ДТП

Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что по информации СМИ, Трухин 23 августа спровоцировал дорожно-транспортное происшествие на Бориспольской трассе при въезде в Киев. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое детей. По всем признакам, дело старались замять и избежать резонанса.

ГБР информирует, что на данный момент следователи бюро проводят досудебное расследование в указанном уголовном производстве, в частности, изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны полицией.

Планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного преступления.

Кроме того, ГБР призывает свидетелей дорожно-транспортного происшествия предоставить информацию следователям.

Напомним, что ранее сам Трухин заявил, что сразу же сообщил руководству партии о том, что случилось, добровольно предъявил документы сотрудникам полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания.