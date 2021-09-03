Котовск, Тамбовская область, 3 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Тамбовской области в восьмой раз не состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города Котовска, сообщил «Коммерсантъ».

Anatoly Dushin Котовск. Тамбовская область

Конкурс не состоялся 30 августа, потому что на заседании конкурсной комиссии не присутствовали представители областной администрации. По этой же причине не состоялись предыдущие заседания.

В комиссию должны входить десять человек — пять представителей Котовского городского совета народных депутатов и пять представителей администрации области. С 2020 года председатель выбирается из числа местных депутатов, а его голос в случае спорных вопросов является решающим, так как засчитывается за два.

Следующее заседание комиссии назначили на 27 сентября.

С января 2012 года по октябрь 2015 года Алексей Плахотников замещал должность главы администрации города Котовска, с октября 2015 года является главой города Котовска. В январе 2021 года он участвовал в конкурсе на замещение должности мэра Тамбова, который также не состоялся. Очередной срок Плахотникова на посту главы Котовска истёк в начале 2021 года, и до завершения конкурса он временно замещает должность.