Пенза, 3 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Пензе в предстоящие выходные, 4 и 5 сентября будет работать мобильный пункт вакцинации. По информации городской администрации, он разместится на улице Бакунина рядом с центральным рынком.

И А REGNUM Вакцинация

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Вакцинировать жителей от коронавируса будут в специально подготовленном автобусе с 10:00 до 14:00. Кроме этого, привиться от COVID-19 можно в поликлиниках города, негосударственных учреждениях, пунктах вакцинации, развернутых в торговых центрах.

ИА REGNUM напоминает, в августе в Пензенскую область поступила партия антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 34,8 тыс. доз.

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