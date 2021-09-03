Челябинск, 3 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту предоставления одной из сирот непригодного жилья. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Инцидент произошёл ещё в 2015 году. Жильё было предоставлено девушке органами местного самоуправления Агаповского района. Однако по данным СМИ оно оказалось не подходящим для проживания. Соответствующие органы провели проверку, в ходе которой этот факт подтвердился. Оказалось, что система канализации жилых помещений и инженерные сети были сделаны с нарушениями. При этом должностные лица приняли такое жильё.

Уголовное дело возбуждено по факту халатности. Сейчас следователь выясняет обстоятельства совершённого преступления и устанавливает круг виновных должностных лиц.