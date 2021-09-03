Чебоксары, 3 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Чувашии выделены дополнительные средства на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, в том числе на организацию противоэпидемических мероприятий. Распоряжение о выделении средств подписал руководитель республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно распоряжению, из резервного фонда Чувашии министерство здравоохранения получит 52 591,6 тыс. рублей. Средства выделяются на реализацию плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Другим распоряжением из резервного фонда Чувашии выделено 1926,6 тыс. рублей, которые потратят на ремонт кровли Малокошелеевского сельского дома культуры в Комсомольском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 31 916 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 28 963 пациента, скончались 2043 человека.