Калуга, 3 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Калуге на базе областного клинического кожно-венерологического диспансера начал работу дистанционной консультативной центр медицинской помощи жителям региона. Об этом сообщили 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Врачебная консультация с помощью телемедицины

В центре работают 10 операторов и несколько врачей-консультантов. Они способны принимать и обрабатывать до двух тысяч звонков в день. Центр начал работу 30 августа 2021 года. Уже получили дистанционную консультативную помощь более 1,5 тысячи человек. Пока центр ориентирован только на пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями, однако уже в ближайшее время здесь планируют осуществлять динамическое наблюдение за онкобольными, пациентами с сердечно-сосудистыми и другими патологиями.

Врачи обеспечивают для амбулаторных пациентов проведение ежедневных консультаций с применением телемедицинских технологий и передают данные о состоянии их здоровья в региональную медицинскую информационную систему. При необходимости пациенты сами смогут связываться с медицинскими работниками для консультации, позвонив по телефону 122 или записавшись через сайт Госуслуг. В перспективе возможности телемедицинского центра будут использоваться для проведения профилактической работы с населением.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша положительно оценил условия, созданные в Региональном телемедицинском центре для оказания помощи жителям области и выразил уверенность в том, что она будет эффективной.

«В очень сжатый временной период реализовали этот проект. В условиях, когда нагрузка на врачей возрастает, когда реагировать нужно быстро, это хороший пример организации работы», — отметил Владислав Шапша.