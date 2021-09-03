Варшава, 3 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Бывший глава канцелярии президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский 3 сентября официально вступил в должность постоянного представителя Республики Польша в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Церемония вступления состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в форме вручения верительных грамот польским послом Кшиштофом Щерским генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу.

В рамках церемонии постпред Польши и генсек ООН успели обсудить вопросы международной безопасности и последние события в Центральной и Восточной Европе, включая ситуации на польско-белорусской границе и на Украине.