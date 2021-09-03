Москва, 3 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 3 сентября, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent прибавляют 0,81%, поднимаясь до $73,62 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть

«Новая волна подъёма нефтяных котировок началась сегодня ранним утром на фоне информации о том, что китайские нефтепереработчики активизировались в закупках сырья. Но рубеж $73 котировки преодолели ещё вечером 2 сентября.

Поддержку рынку оказывает то, что, несмотря на то, что ураган «Ида» ослаб до уровня шторма и ушел из акватории Мексиканского залива, добыча там всё ещё не восстановилась.

Также нефтетрейдеры отыгрывают продолжающееся ослабление позиций доллара к корзине валют, рассматривая нефтяные фьючерсы как некий защитный инструмент и компенсатор инфляции.

Также нефтетрейдеры ждут выхода данных по рынку труда в США. В случае, если безработица снизится меньше, чем прогнозировалось, а количество вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе также окажется ниже ожиданий, это даст трейдерам повод для нового рывка наверх», — предполагает эксперт.

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