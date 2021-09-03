Сухум, 3 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Проблемы электроснабжения в Абхазии не получится решить, если не поднять тарифы на электроэнергию. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак на встрече в Сухуме с руководством республики, сообщает 3 сентября агентство «Апсныпресс».

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум, Абхазия

"Мы понимаем, что только за счёт тарифа можно обеспечить поддержание и реновацию тех сетей, которые серьезно изношены в Абхазии. К сожалению, в электросети долгое время не вкладывались деньги, и то, что сейчас там происходит — это всего лишь подержание и ремонт по остаточному принципу», — сказал Грабчак.

Он добавил, что второй проблемой в энергетической отрасли Абхазии является то, что многие не платят за электроснабжение даже по заниженным ценам. Российский чиновник отметил, что при решении этих двух вопросов министерство энергетики РФ направит инвестиции на развитие энергосетей республики.

Напомним, в Абхазии энергетическая система сильно изношена и не выдерживает современных нагрузок. Ситуацию усугубляет популярность незаконного майнига крипотовлют. В республике регулярно проводят веерные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать ситуацию.