Горно-Алтайск, 3 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и восьми районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 20 797. Из них к настоящему времени выздоровели 19 442 человека, в том числе 38 за последние сутки.

Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом выросло на два и достигло 356. В июле, как отмечается, скончались 70-летний житель Горно-Алтайска и 64-летний житель Шебалинского района.

«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в штабе.