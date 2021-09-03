Москва, 3 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Жителю столицы удалось снять на видео первый водоробус. Об этом Сергей Ключарев сообщил в группе Электротранспорт мира в соцсети Facebook.

(сс) Pulux11 Городской электробус Мосгортранса на базе КамАЗа-6282

«Водоробус Камаз везут на выставку Комтранс-2021. Ждем», — написал Ключарев.

На последнем Московском урбанистическом форуме «Мосгортранс» подписал соглашение с Камазом и «Роснано» о поставке экспериментальных образцов водоробусов. Тогда же глава столичного Дептранса Макисм Ликсутов в интервью изданию «Strelka mag» рассказал, что правительство Москвы заказало тестовый экземпляр электрического автобуса на водородных топливных элементах.

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Напомним, что летом 2021 года на столичные маршруты вышли первые электробусы «московской сборки». Производитель машин концерн Камаз специально для этих целей открыл сборочное производство.