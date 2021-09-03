Уфа, 3 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. 16 жителей деревни эвакуировали из-за травяного пожара в Баймакском районе Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Травяной пожар

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Сообщается, что 2 сентября спасатели получили информацию о горении сухой травы в Баймакском районе республики. По тревоге были подняты спасатели и волонтеры: всего 147 человек на 23 единицах техники. Из-за усиления ветра произошел переход огня через дорогу Баймак-Сибай. В результате трасса была временно перекрыта.

«Из деревни Галеево в г. Баймак совместно с сотрудниками МВД временно отселены 16 жителей, из них девять человек автобусом, семь — на личном транспорте. Пострадавших нет. Определено место отгона домашнего скота», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что пожар ликвидируют при помощи тяжелой техники для опашки территории. Тушение происходит как стволами от пожарных автоцистерн, так и при помощи ранцевых огнетушителей.

«В Главном управлении работает оперативный штаб. Дополнительно в Баймакский район направляется второй эшелон аэромобильной группировки и сводный отряд 22 пожарно-спасательного отряда в количестве 68 человек», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поблагодарил спасателей и добровольцев за тушение пожаров.