Казань, 3 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Татарии вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли более 1 млн человек. Об этом 3 сентября заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Вакцинация

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На сегодняшний день иммунизацию антиковидными препаратами прошли 1 млн 7 тыс. 391 человек, из них вторую дозу вакцины получили 861 468 человек.

«Начался сезон ОРВИ, сейчас мы ожидаем прирост новых случаев заболевания как коронавирусом, так и гриппом и другими респираторными заболеваниями. Мы призываем жителей активнее вакцинироваться», — добавила замглавы руспубликанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Под медицинским наблюдением с подозрением на COVID-19 остаются 4377 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 3 сентября лабораторно подтверждены 25 610 случаев инфицирования коронавирусом.

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