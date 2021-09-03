Вашингтон, 3 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. 2 сентября комитет Палаты представителей США по вооружённым силам одобрил законопроект, в котором указывается необходимость присоединения ряда стран, включая Южную корею, к разведывательному альянсу «Пять глаз», в который входят США, Канада, Великобритании, Австралия и Новая Зеландия. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно опубликованным данным, что предложение о расширение формата альянса изложено в приложении Акта о национальной обороне США на 2022 финансовый год.

В документе отмечается, что в альянс необходимо принять такие страны, как Южная Корея, Япония, Индия и Германия.

Комитет поручил директору национальной разведки США (DNI) обсудить данный вопрос с Пентагоном и представить доклад в Конгресс не позднее 20 мая 2022 года.

Отметим, что альянс именуемый «Пять глаз» был создан в 1946 году США и Великобританией в целях противостояния СССР.