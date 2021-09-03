Казань, 3 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Татарии вопрос отмены масочного режима не планируют рассматривать в ближайшие шесть месяцев. Как заявила 3 сентября замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, «чем быстрее мы все привьемся, тем раньше сможем вернуться к этому вопросу».

Pixabay.com Масочный режим

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В учебных заведениях республики сохраняются санитарно-эпидемиологические требования: утренние фильтры, за школьниками закреплены определенные кабинеты, в столовые классы будут ходить в разное время, отметила спикер. Также каждые 4 часа в помещениях проводится уборка. Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием не более 200 человек. По словам Авдониной, сотрудники школ и педагоги должны носить защитные маски в коридорах и учительской.

Роспотребнадзор советует жителям республики активнее прививаться, а также обещает рассмотреть возможность отмены масочного режима в случае вакцинации от COVID-19 порядка 80% населения.

ИА REGNUM ранее сообщало, первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко пояснил, что в в реанимационных отделениях в России находятся около 5 тыс. пациентов с выявленным заражением коронавирусом. По его мнению, отменять масочный режим, введённый в стране в связи с пандемией коронавируса, преждевременно.

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