Киев, , 15:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «является лучшим главой государства за всю историю страны» и не нуждается в наставлениях от своего предшественника Петра Порошенко, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Порошенко и Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он уточнил, что речь идет о советах, которые Порошенко дал Зеленскому перед его встречей с главой Белого дома Джо Байденом. Так, экс-президент рекомендовал убедить американские власти в эффективности демократических реформ на Украине.

«Он (Зеленский) безусловно прислушивается к мнениям не только членов своей команды, но и к людям, которые действительно имеют опыт, необходимые знания. Но не думаю, что в этом списке есть пятый президент Украины», — цитирует Ермака УНИАН.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между президентами США и Украины состоялись 1 сентября. Стороны подписали меморандум о расширении торговых связей, заявили о намерении завершить реформирование судебного сектора на Украине и выступили против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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