Офис президента Украины раскритиковал Порошенко за «наставления» Зеленскому
Киев, 3 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский «является лучшим главой государства за всю историю страны» и не нуждается в наставлениях от своего предшественника Петра Порошенко, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
Он уточнил, что речь идет о советах, которые Порошенко дал Зеленскому перед его встречей с главой Белого дома Джо Байденом. Так, экс-президент рекомендовал убедить американские власти в эффективности демократических реформ на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между президентами США и Украины состоялись 1 сентября. Стороны подписали меморандум о расширении торговых связей, заявили о намерении завершить реформирование судебного сектора на Украине и выступили против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».
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