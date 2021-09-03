Москва, 3 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В целом можно говорить о восстановлении ВВП России к докризисному уровню — по данным Росстата, оно произошло к концу I полугодия 2021 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Pixabay.com Рост ВВП

«Помимо ВВП, докризисный уровень уже превысили выпуск в обрабатывающей промышленности, розничная торговля, строительство, сельское хозяйство. Безработица вернулась к минимальным значениям с 2019 года и близка к абсолютным минимумам.

В то же время реальные располагаемые доходы населения пока остаются несколько ниже (по итогам 2021 — на 0,8% ниже аналогичного уровня 2019 г.). Для дальневосточного региона важны программы привлечения инвестиций, диверсификации экономики (во многом зависящей сейчас от полезных ископаемых) и преодоления естественной убыли населения.

По данным Минвостокразвития РФ от февраля 2021 года, «на Дальнем Востоке сохраняется негативная тенденция уменьшения численности населения. Сокращение численности населения Дальнего Востока связано с продолжающимся миграционным оттоком населения и снижением рождаемости.

По итогам 2019 года, на Дальнем Востоке общая демографическая убыль составила — 19 тыс. 496 человек и сократилась в сравнении с 2018 годом в 1,7 раза», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 3 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2021 заявил, что экономическая жизнь в России входит в привычное русло после пандемии коронавируса.

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