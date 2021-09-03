Чебоксары, 3 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Чувашии с учётом резкого роста цен на строительные материалы приняты меры для поддержки строительной отрасли. В частности, расходы на выполнение «строительных» контрактов будут увеличены. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Речь идёт о контрактах стоимостью от 1 млн рублей, заключённых до 1 июля 2021 года на срок не менее года. В тарифной службе поясняют, что данное решение предусматривает возможность изменения существенных условий контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства. В том числе стоимость контракта может быть увеличена, но не более чем на 30%.

Власти ссылаются на то, что это позволит «без сбоев» продолжить строительство объектов в рамках федеральных проектов. В Чувашии в настоящее время реализуются проекты на 3 млрд рублей, в том числе строятся семь детских садов, одна школа, реконструируется стадион, возводится групповой водовод в южной части республики.

Глава Чувашии Олег Николаев поясняет, что сложности в реализации нацпроектов возникли во всех регионах из-за роста цен на строительные материалы. Поэтому в республике принято решение «компенсировать дополнительные расходы из-за удорожания объектов», на что из республиканской казны дополнительно выделено 200 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 1 октября 2021 года закупки для нужд муниципальных образований начнут проводиться централизованно. Эти функции возложат на казённое учреждение «Региональный центр закупок Чувашской Республики», которое будет определять поставщиков по всем способам закупок вне зависимости от начальной цены контракта.