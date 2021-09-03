Сочи, Краснодарский край, 3 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Часть приморской набережной оказалась смыта штормом в поселке Лоо Лазаревского района Сочи. Видео размещают в Сети пользователи 3 сентября.

Admkrai.krasnodar.ru Шторм в Сочи

Шторм разрушил подпорную стену набережной, в результате в море сползла часть прогулочной зоны — вместе с деревьями, ограждением, Плиткой.

«Ну вот опять! В Лоо снова смыло часть набережной, уже второй раз за полтора месяца. Сильные штормовые волны уже который раз размывают берег и уносят стоящие на нём конструкции. Может нужно как-то по другому делать, если каждый раз смывает?» — такой пост опубликован на странице «Сочи сегодня» в instagram.

https://www.instagram.com/p/CTWpyseAQtF/

Отметим, что на территории Сочи действует штормовое предупреждение. 3 сентября шторм на море в районе Сочи составляет три балла, есть вероятность его усиления до пяти баллов. Все пляжи курорта закрыты.