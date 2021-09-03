Симферополь, , 15:44 — REGNUM Крымские татары готовы показать миссии ООН уклад своей жизни на полуострове Крым. Об этом 3 сентября заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

При этом 1 сентября стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о якобы имеющихся на территории Крыма нарушениях прав человека, который опирается на собранную дистанционно с территории Украины информацию.

«Мы, крымские татары, в очередной раз призываем международное сообщество перестать спекулировать на теме прав человека и слушать деструктивные силы на Украине, а лучше прислушаться к крымским татарам, проживающим на полуострове. Единственный способ сложить объективное мнение — это посетить российский Крым», — приводит его Умерова РИА Новости.

Также он добавил, что в это время тысячи крымско-татарских детей пошли в школу и подавляющее большинство из них будет получать образование на родном языке.

«Только погрузившись в атмосферу российского Крыма можно понять, насколько гармонично живет многонациональное сообщество», — уточнил глава крымских татар.

Кроме того, Умеров указал, что вышеназванный доклад генсека ООН состоит только из субъективных и собранных удаленным способом материалов украинской стороны.

«Некоторые члены ООН упорно не хотят принимать реальность и готовы с закрытыми глазами принимать откровенно лживую информацию и, опираясь на нее, выстраивать взаимоотношения с Россией. Подобный подход Англии, США, Турции, да и большей части стран НАТО, ведет лишь к расширению пропасти в международных отношениях и усилению очередной фазы противостояния, что может привести к дестабилизации хрупкого мира», — отметил он.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.