Москва, 3 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Во втором квартале 2021 года рост выплат по договорам страхования в России ускорился до 45,2%. Об этом 3 сентября сообщается в специальном обзоре Центрального банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Авторы исследования отмечают, что эта тенденция связана с восстановлением экономики. Как следствие выплаты выросли по всем основным видам страхования.

«По итогам второго квартала 2021 года совокупные выплаты по договорам страхования составили 199,2 млрд рублей», — сказано в обзоре Центробанка.