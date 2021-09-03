Москва, 3 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Решение Росимущества поддержать предложение о передаче части конфискованного имущества и задержанных таможней товаров абсолютно оправдано, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Яковлевский храм Горячие обеды для бездомных и малоимущих

«В России, где 20% населения живет за чертой бедности, где для многих рождение в семье ребенка автоматически означает скатывание в бедность, где пенсии не позволяют пожилым людям вести достойную жизнь, выбрасывать, утилизировать или бесцельно хранить конфискованные или задержанные товары не просто бессмысленно, но и безнравственно.

Данная мера не только позволит улучишь ситуацию с качеством жизни для значительно количества россиян, но и будет способствовать смягчению крайне острой демографической проблемы, когда молодые семьи боятся заводить детей просто из-за рисков оказаться в категории малоимущих.

Подобная практика существует во многих странах мира, включая и весьма благополучные. Мы же, если хотим, чтобы наше государство, действительно, было социально ориентированным, точно должны использовать подобные возможности для снижения уровня бедности.

Да и самому государству хранить или утилизировать конфискат довольно накладно. Это тот самый случай, когда в выигрыше останутся все — и население, и экономика страны в целом», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о передаче нуждающимся конфискованных таможней товаров, подлежащих уничтожению или не востребованных на торгах, поддержало Росимущество.

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