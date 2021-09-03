Москва, 3 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Слова президента РФ Владимира Путина о мирном договоре с Японией адресованы новому руководству этой страны, которое не проявляет должного внимания развитию диалога по этой теме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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"Отсутствие мирного договора между нашими странами действительно нонсенс, как верно отметил президент России. Этот посыл адресован в первую очередь новому руководству Японии, которое не проявляет должного внимания развитию диалога по вопросу мирного договора», — сказал Железняк.

Он отметил, что российская сторона продолжает предлагать японским соседям целый комплекс проектов экономического сотрудничества для совместного развития региона Дальнего Востока.

«Углубление взаимодействия наших стран в экономической области будет способствовать развитию территорий Дальнего Востока, укреплению доверия между странами и окажет позитивное влияние на уровень жизни населения региона», — добавил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ВЭФ назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией.

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