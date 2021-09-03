Пекин, 3 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель SAIC представил официальные изображения нового компактного грузовика Wuling Rongguang. Снимки автомобиля распространил портал Autohome.

Autohome Wuling Rongguang

Новинка, если появится в России, то станет серьёзным конкурентам модели «ГАЗель NN».

Wuling Rongguang оснащён задним приводом и рессорной подвеской. Габаритные размеры грузовика составляют: 5490×3350×1880 мм. Длина однорядной кабины автомобиля равна 3300 мм, а двухрядной — 2600 мм. Высота погрузочной площадки с открытыми бортами составляет 8300 мм. Грузоподъемность новинки пока не сообщается.

Автопроизводитель снабдил модель системой предотвращения блокировки колёс транспортного средства при торможении (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD). Также автомобиль оснащён датчиками заднего хода и электроусилителем рулевого колеса.

Ранее компания BAW представила на китайском авторынке рестайлинговый вседорожник BJ212. Китайский автомобиль имеет антиблокировочную систему тормозов и 211-сильный двигатель на 2,4 литра.

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