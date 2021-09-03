Екатеринбург, 3 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Свердловской области предупредили, что 4 сентября в регионе сильно ухудшится погода. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Цитата из х/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР Ливень

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Синоптики прогнозируют сильный ветер до 25 м/с в сопровождении дождей и ливней в некоторых районах региона. Граждан просят воздержаться от отдыха на природе (4 сентября выпадает на субботу).

«В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки», — предупреждает МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе ввели режим ЧС в Первоуральске и Тугулыме.