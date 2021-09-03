Уфа, 3 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Пожар в двух частных домах и надводных постройках ликвидируют в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает МЧС по региону.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар в частном доме

Сообщается, что днем 3 сентября спасатели Кугарчинского района получили информацию о возгорании в населенном пункте Березовая роща. По тревоге были подняты 19 огнеборцев на пяти единицах техники. Кроме этого, были задействованы тракторы. Пожар помогают тушить и местные жители.

«Тушение ведется по повышенному рангу пожара, осложняется сильной ветровой нагрузкой. Происходит горение двух домов и надворных построек. Распространение пожара — по траве. Производится опашка находящихся рядом домов. Принимаются все необходимые меры для борьбы с огнем. Пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вскоре была объявлена ликвидация открытого горения. В Главном управлении функционирует оперативный штаб.

«Предварительно пожар возник из-за нахлеста электрических проводов», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после гибели ребёнка во время пожара.