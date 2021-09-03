Архангельск, 3 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число больных COVID-19 пополнили 258 человек. Заболевших выявили в пяти городах и 16 районах области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Лидеры по приросту заболевших — Архангельск (+81), Северодвинск (+31) и Пинежский район (+18). Всего на лечении находятся более восьми тысяч человек.

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области число летальных исходов от COVID-19 выросло до 1708.