Ярославль, 3 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Ярославле признали недобросовестной фирму, принявшую участие в аукционе по благоустройству парка на Липовой горе. Об этом сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на решение УФАС.

Yaroslavl.fas.gov.ru Герб УФАС

Парк реконструируют по программе Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». В 2021 году аукцион выиграло ООО «ГК Маист». Работы в парке практически не велись, в связи с чем контракт с «Маистом» был расторгнут по соглашению сторон. На новый аукцион заявилась всего одна компания — ООО «Ярстройсервис». Ей как единственному участнику был направлен контракт. Фирма его так и не подписала и была признана уклонившейся от заключения контракта.

Это и стало поводом обращения в антимонопольную службу. На заседании комиссии ФАС директор фирмы рассказал, что не смог получить банковскую гарантию для обеспечения контракта. Но такой аргумент антимонопольщики не приняли. Участник закупки включен в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Ярстройсервис» не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Интересно, что «Маист» признать недобросовестным власти так и не смогли, несмотря на более тяжёлые последствия для города и горожан.