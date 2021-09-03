В Ярославле признали недобросовестным подрядчика по благоустройству
Ярославль, 3 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Ярославле признали недобросовестной фирму, принявшую участие в аукционе по благоустройству парка на Липовой горе. Об этом сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на решение УФАС.
Парк реконструируют по программе Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». В 2021 году аукцион выиграло ООО «ГК Маист». Работы в парке практически не велись, в связи с чем контракт с «Маистом» был расторгнут по соглашению сторон. На новый аукцион заявилась всего одна компания — ООО «Ярстройсервис». Ей как единственному участнику был направлен контракт. Фирма его так и не подписала и была признана уклонившейся от заключения контракта.
Это и стало поводом обращения в антимонопольную службу. На заседании комиссии ФАС директор фирмы рассказал, что не смог получить банковскую гарантию для обеспечения контракта. Но такой аргумент антимонопольщики не приняли. Участник закупки включен в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Ярстройсервис» не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.
Интересно, что «Маист» признать недобросовестным власти так и не смогли, несмотря на более тяжёлые последствия для города и горожан.