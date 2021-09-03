Москва, 3 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Возможность для распознавания лиц пассажиров появится на общественном транспорте в России к 2024 году. Об этом министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил 3 сентября на марафоне «Новое знание».

geralt Биометрия

По его словам, министерство планирует уже к 2024 году создать возможность «по биометрии, как по паспорту» идентифицировать людей во всех общественных видах транспорта. Так, автоматизированная система паспортного контроля работает в терминале С аэропорта «Шереметьево», открытом в июле.

«По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — пояснил Савельев.

Как сообщало ИА REGNUM, более 80% жителей России уже сталкивались с биометрическими методами идентификации личности.

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