Индонезия, 3 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Сборная Индонезии примет участие в мужском командном теннисном турнире Кубка Дэвиса 2021 года, который состоится на Барбадосе 17−18 сентября, сообщает Antara.

(сс) jarmoluk Теннис

Индонезийские спортсмены, которые примут участие в Кубке Дэвиса, также участвуют в играх в индонезийском Папуа 2−15 октября 2021 года. Имена спортсменов будут объявлены 7 сентября.

Из-за обязательного карантина команда Кубка Дэвиса 2021 года отправится на Барбадос 10 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тяжелоатлет из Индонезии Рахмат Эрвин Абдулла завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио.