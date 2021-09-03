Калуга, 3 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Следственными органами Калуги передано в суд уголовное дело в отношении 36-летнего калужанина, который обвиняется в разбойном нападении на двух подростков. Об этом сообщили 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Pexels.com Нательный крестик

Вечером 25 мая двое подростков прогуливались по калужскому микрорайону Малинники. По версии следствия, на улице к ним подошел мужчина и, угрожая расправой, забрал у одного из подростков золотую цепочку с крестиком. Затем мужчина попытался отнять цепочку второго подростка, однако потерпевшим удалось убежать. После этого мужчина сдал золотую цепочку с крестиком в ломбард, а вырученные от ограбления деньги потратил.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли пластиковую бутылку. По отпечаткам пальцев установлен мужчина, который, как выяснилось, находился в этом районе вместе со своим знакомым незадолго до совершения преступления. Через этого свидетеля удалось установить личность злоумышленника. В ходе расследования золотая цепочка с крестиком потерпевшего была изъята из ломбарда, опознана и возвращена владельцу. Несмотря на признание вины и компенсация причиненного морального вреда, злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.